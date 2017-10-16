الضاهر لـ”كبارة”: “إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”

علق النائب خالد الضاهر على ما أدلى به وزير العمل محمد كبارة، معتبرا أنه “إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”، متسائلا:”هل هناك معصية أكبر من إدخال حزب إيران إلى قلب طرابلس عاصمة السنة والشهداء والأبطال الذين سقط أمامهم مشروع حزب إيران ولي الفقيه. وهل هناك في السياسة أكثر معصية وخنوع من أن نسلم البلد لإيران وحزبها بحجة الاعتدال ومصلحة البلد؟”.
وفي بيان لمكتله الإعلامي سأل الضاهر:”هل مصلحة البلد أن نتنكر لدماء الشهداء ونعقد الصفقات على حسابهم مع حزب إرهابي متهم باغتيال رفيق الحريري واللواء وسام الحسن وغيرهم؟ فمن هنا يبدأ قصر النظر إذا لم نقل أكثر ولا بد أن نقدم لكم النصيحة بأن المقاعد الوزارية تحت رعاية حزب الله لا تخدم أهل طرابلس وعكار والمنية والضنية وأهل السنة والوطن لأنهم سيبقون رأس الحربة في مواجهة المشروع الفارسي وعصاباته الصفوية الإرهابية الذي تحالف معه تيار المستقبل تحت الطاولة على حساب سيادة البلد وعروبته. ونقول للوزير كبارة أن هذا الكلام ليس كلامك بل هو دفشة أنت في غنى عنها”.