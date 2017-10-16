السماح بالصيد.. لحاملي هذه “القسيمة”

أوضح المكتب الإعلامي ل​وزير البيئة طارق الخطيب​ أنه ” نظراً للعدد الكبير لطلبات رخص ​الصيد​ التي ترد يومياً إلى ​وزارة البيئة​ وللوقت الذي يستغرقه إنجازها، وحيث أن ​موسم الصيد​ البري قد بدأ من 15 أيلول 2017 ويستمر لغاية آخر كانون الثاني 2018، أعلن وزير البيئة عن السماح استثنائياً لحاملي الجنسية اللبنانية الذين تقدموا بطلبات إلى وزارة البيئة بواسطة شركة ​ليبان بوست​ للحصول على رخص الصيد البري، بالصيد من خلال استخدام القسيمة العائدة للطلبات الصادرة عن ليبان بوست، وذلك إلى حين صدور رخصة الصيد العائدة لهم من وزارة البيئة وفقاً للأصول”.

وأكد بيان المكتب الإعلامي “أن ذلك يُطبّق على القسائم التي يعود تاريخها الى 15 ايلول 2017 وما بعد، وذلك لفترة 45 يوماً من تاريخ صدور القسائم”.

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