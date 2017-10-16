أوهمه بنيّته شراء السيّارة في زحلة.. وفر بها !

داهمت المديريّة العامّة لأمن الدولة منزل المواطن اللبناني (ع.ح.)، في بلدة حارة الفيكاني بقضاء زحلة، وأوقفته بعد الإسقصاءات والتحرّيات، بجرم قيامه بسرقة سيّارة “بورش كيان” تعود ملكيّتها الى المحامي جيرار نصر.

وفي التحقيق، إعترف الموقوف بأنّه التقى بالمحامي المذكور في بيروت، وأوهمه بنيّته شراء السيّارة بموجب شيك مصرفيّ صادر من أحد البنوك، ولمّا ترجّل الى المصرف للتأكّد من قانونيّة الشيك، أقدم الجاني على الفرار على متن السّيارة الى جهة مجهولة.

وبعد التبليغ، ضبطت دورية من أمن الدولة السيارة المسروقة في بلدة رياق البقاعية، نتيجة حادث سير ودهس وفرار السائق المذكور، والذي تبيّن بعد الإستقصاء أنّه من أصحاب السوابق، ومطلوب الى العدالة ببلاغات بحث وتحرّي، وفي حقّه مذكرّات توقيف عدّة، بجرم التزوير والنصب والإحتيال والصّدم والإيذاء والفرار.

بمراجعة المحامي العام الإستئنافي في البقاع، تمّ تسليم الموقوف الى فصيلة رياق لإجراء المقتضى القانوني.