اعتصام لعمال TSC في سوليدير

نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين​ في ​لبنان​ FENASOL وعمال شركة الـ TSC سلطان اعتصاما أمام فرع الشركة في منطقة ​سوليدير​، احتجاجا على عدم دفع الرواتب والمستحقات لهم منذ شهرين، ومخالفة الشركة للاتفاق الذي تم يوم الجمعة الماضي في ​وزارة العمل​ وقضى بدفع نصف الرواتب المتأخرة بشكل مباشر.

واعرب العمال، في بيان لهم، عن أسفهم “لان الشركة لم تنفذ ما طلب منها في الوزارة رغم ان العمال وافقوا على أخذ نصف الراتب بدلا من راتب كامل”.

واشار البيان، الى ان العمال اليوم هم في انتظار جلسة وزارة العمل التي ستعقد عند الساعة الاولى من بعد ظهر غد الثلاثاء، واعلنوا انه في حال لم يتم دفع الرواتب وكافة المستحقات المتأخرة وتبيان ما هو مستقبل العمال والموظفين في الشركة، ستكون هناك خطوات تصعيدية واقفال لابواب الشركة أمام الزبائن.

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