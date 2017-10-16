قبل 4 ساعات من ولادة طفلها علمت بحملها !!

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية خبراً عن مراهقة بريطانية الجنسية اكتشفت حملها قبل ساعات قليلة جداً من عملية الولادة، حيث أثار هذا الخبر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي تفاصيل الخبر علمت الفتاة التي تدعى كوني ويتون عمرها 19 عاماً، ويطلق عليها “ملكة السيلفي” أنها حامل قبل 4 ساعات فقط من عملية ولادة ابنها سيث، حيث اكتشفت الحمل في الساعة 9 صباحاً وأنجبت ابنها في الساعة الواحدة ظهراً.

ومن جانبها، قالت هذه الفتاة أنها لم تشعر بأي عرض من أعراض الحمل المعروفة عن السيدات تماماً، وكانت تقضي حياتها بشكل طبيعي، حيث كانت تمارس رياضتها في الجيم بشكل عادي إلى أن ذهبت للطبيب لفحص المثانة وهنا سمعت نبض جنينها داخل الرحم لأول مرة.

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