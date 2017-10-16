مقتل أحد أخطر المطلوبين بالعالم

أعلن وزير الدفاع الفلبيني، صباح الاثنين، مقتل زعيم المسلحين المتمردين الموالين لتنظيم داعش الإرهابي بعملية عسكرية للجيش الفلبيني في مدينة مراوي التي تشهد معارك دامية منذ أشهر.

وأوضح الوزير ديلفين لورنزانا للصحفيين أن زعيم التنظيم المتطرف إيسنيلون هابيلون قتل مع قيادي آخر في داعش يدعى عمر ماوتي بالعملية العسكرية التي استهدفتهم صباح الاثنين.

ويعد هابيلون، أحد كبار المطلوبين في العالم، ويعتبر زعيم داعش في جنوب شرق آسيا. وقد اندلعت المعارك في الفلبين بين المسلحين الموالين لداعش وبين القوات الحكومية في مدينة مراوي بعد محاولة فاشلة لاعتقاله في مايو الماضي.

في هذه الأثناء، أعلن وزير الدفاع الفلبيني أنه ما يزال يبحث عن القيادي المتشدد الماليزي محمود أحمد.

ومنذ شهر أعلن الجيش الفلبيني السيطرة على مركز قيادة المسلحين الموالين لداعش في مدينة مراوي جنوبي البلاد بعد معارك دامية بين الطرفين.

وأدت المعارك إلى سقوط أكثر من 500 قتيل بين مدنيين ومسلحين وعسكريين، فضلا عن نزوح أكثر من نصف مليون شخص.

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