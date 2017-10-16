بيلا حديد في تنورة هيفا وهبي

في ذكرى ميلادها ال 21 اطلت عارضة الازياء الأميركية الفلسطينية الأصل بيلا حديد، باطلالة ناعمة ، راقية و عصرية باللون الأسود.

و الجدير ذكره ان النجمة اللبنانية هيفا وهبي، كانت قد ارتدت ذات “التنورة” خلال السنوات الماضية ، كما من اللافت انها ليست المرة الأولى التي تتشابه فيها اطلالة بيلا بهيفا، فلا شك ان النجمة اللبنانية هي ايقونة ليس بالجمال فقط، بل بالموضة ايضا، حيث يسعى الكثيرون التشبه بها كونها رمزا متألقا و ساحرا.

يذكر انه ترددت اشاعات تفيد ان علاقة غرامية سرية تجمع النجم العالمي “دريك” و عارضة الازياء بيلا حديد.

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