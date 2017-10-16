بعد النصر الكهرباء إلى دير الزور

أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن “العمل جار لإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة دير الزور رغم الأضرار الهائلة التي تعرضت لها شبكات الكهرباء نتيجة اعتداءات إرهابيي داعش الممنهجة والتي تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 36 مليار ليرة”.

وأوضح الوزير خربوطلي أن ورشات الكهرباء “أنجزت مايقارب 60 بالمئة من أعمال إصلاح خط 400 ك.ف جندر , تدمر , دير الزور وبالتوازي تعمل الورشات ايضا على إصلاح الشبكة الكهربائية داخل المدينة حيث بلغت نسبة الإنجاز مايقارب 30 بالمائة

ولفت السيد وزير الكهرباء إلى أنه “تم التعاقد مع شركة إيرانية لتزويد دير الزور بثلاث مجموعات توليد غازية إضافة إلى الاتفاق مع شركة روسية لبناء محطة دير الزور باستطاعة 500 ميغا بقيمة 600 مليون يورو وذلك يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمدى البعيد لوزارة الكهرباء”

وسيتم تزويد المدينة ” محطة تحويل العمران ” بالقريب العاجل بمحطة تحويل متنقلة 66-20 ك.ف في حال صعوبة إعادة تأهيل المحطة وذلك بسبب الاضرار الكبيرة التي لحقت في محطات تحويل الكهرباء “الإذاعة , الطلائع , التيم “, كما يتم التنسيق مع السيد محافظ مدينة دير الزور لتأمين سكن مؤقت لعمال الكهرباء العائدين لمدينة دير الزور ليشاركوا ببناء مدينتهم بعد انتصارها على الإرهاب

كما قام الوزير خربوطلي بجولة على محطة تحويل الطلائع واطلع على سير العمل فيها وعلى عمليات الصيانة وإعادة التأهيل واستمع من العاملين في المحطة عن واقع عملهم واهم الاحتياجات مبينا أنه سيتم رفد المحافظة بورشات مؤازرة من المحافظات الأخرى وقال: “نعد أهلنا بدير الزور بأن الكهرباء ستعود بأقرب وقت”.

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