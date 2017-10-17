“فتور” بين جنبلاط و أرسلان

أشارت صحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أن النائب وليد جنبلاط قطع شوطا متقدما في تهيئة نجله تيمور لتسلم دفة الزعامة الدرزية والقيادة السياسية. وبدأ النائب طلال إرسلان بإعداد نجله مجيد الذي بات يشاهد في الكثير من المناسبات الاجتماعية.

وأضافت، يحصل ذلك في وقت يزداد الفتور والتباعد بين إرسلان وجنبلاط، بعدما تأكد أن إرسلان لن يكون على لائحة جنبلاط في دائرة عاليه – الشوف، وإنما سيكون متحالفا مع التيار الوطني الحر. وهذا الفتور ترسخ بعد زيارة تيمور جنبلاط الى دارة إرسلان في خلدة، وقرار النائب أكرم شهيب بنقل نشاطه الخدماتي والشعبي من عاليه الى الشويفات عرين إرسلان.

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