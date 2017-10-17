ميريام كلينك لنادين الراسي: “مش عارفة كيف تقلدني الجردونة السودا”

نشر حساب “شرطة المشاهير” الناقد، عبر “انستغرام” فيديو للممثلة نادين الراسي، وهي ترقص بطريقة مثيرة على متن مركب وترتدي ثيابًا تكشف أكثر مما تستر، لا تغطي إلا القليل من جسدها.

وكتب حساب “شرطة المشاهير” في تعليقه على الفيديو الذي ارتدت فيه الراسي “شورت” قصيرًا وحمّالة صدر: “غول فوت الغول”، وذلك في إشارة إلى الاباحية، كالتي ظهرت في أغنية وكليب عارضة الازياء ميريام كلينك “الغول”.

في هذا السياق، علّقت عارضة الازياء ميريام كلينك على الفيديو، قائلة: “يا حرام مش عارفه شو بدها تعمل لتقلّدني الجردونة السوداء”.

يُشار إلى أن نادين الراسي كانت انتقدت كلينك بعنف عندما أطلقت أغنية “الغول”، وطالبت وزير الاعلام حينها بمنعها، بحسب ما ادّعت.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

