كيف تسير العلاقة بين “القوات” و”التيار”.. ؟

أكد النائب انطوان زهرا، أن “العلاقة بين القوات والتيار تسير في الإطار المعقول، إذ أن المواقف تبنى وفق كل ملف حيث تكون المقاربة انطلاقا من خطه السياسي والوطني”، مشيرا الى “ان هناك خلافا جذريا مع التيار وغيره من الاطراف حول مسألة التواصل مع النظام السوري لحل ملف النازحين حيث نرى ان الامر يتعلق بعودة النفوذ السوري الى لبنان من خلال التطبيع بين الدولتين”.

وأوضح زهرا، في حديث إذاعي “أن مواقف وزير الخارجية جبران باسيل غير مقبولة، لاسيما اللقاء الذي جمعه بنظيره السوري وليد المعلم او تلك التي قال فيها انه عنصري بشأن ملف النازحين”.

وقال:”مسألة التشاوف الوطني تسقط حكومات لا وزراء، وعليه يجب ان نفرق بين الرئيس عون والتيار السياسي المحسوب عليه”، معتبرا “ان وزراء القوات اللبنانية لن يكونوا شهود زور على اي تسوية تناقض السيادة الوطنية”.

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