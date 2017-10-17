موعد أستانا-7 سيتحدد قريبا

قال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، إن الموعد الدقيق لانعقاد الجولة السابعة من مفاوضات أستانا حول سوريا، سيتحدد خلال “أقرب وقت”.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم في العاصمة الكازاخستاني: “الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) تواصل مشاوراتها الحثيثة، بشأن جدول الأعمال والموعد الدقيق للجولة القادمة من عملية أستانا. ووعدت بتأكيد المواعيد المحددة للجولة، المتوقعة في نهاية الشهر الحالي”.

وكان عبد الرحمنوف قد سلط الضوء، في وقت سابق من هذا الشهر، على أبرز المواضيع المطروحة على أجندة أستانا-7، مشيرا إلى أن الدول الضامنة ستبحث خلالها، مدى فعالية عمل مناطق تخفيف التوتر الـ4 المقامة في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة السابقة، التي عقدت منتصف الشهر الماضي، تكللت بإصدار الدول الضامنة بيانا مشتركا حول آلية عمل مناطق خفض التوتر في سوريا، والتي شملت هذه المرة محافظة إدلب.

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