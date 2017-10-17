كنعان: هذا ما تضمنه مشروع “الموازنة”

أكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​ أن “اللجنة عقدت ما بين الخامس والعشرين من شهر نيسان والثامن والعشرين من شهر آب 2017 اثنتين وأربعين جلسة”، لافتا إلى أن “مشروع موازنة 2017 ورد بعد انقضاء أكثر من إحدى عشرة سنة دون موازنة، تعذر خلالها ممارسة رقابة برلمانية وفقاً للأصول”.

وفي كلمته خلال تلاوته مشروع الموازنة في ​مجلس النواب​ لفت كنعان إلى أن “مشروع الموازنة ورد بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى ​المجلس النيابي​”، مشيرا إلى أن “مشروع ​قانون الموازنة​ تضمن 76 مادة موزعة على 4 فصول وافتقر الى الشمول المكرس دستورياً بنص المادة 83 من الدستور وقانونياً بنص قانون المحاسبة العمومية”، مضيفا:”لا ​القروض​ تدخل في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة تدخل في الموازنة أيضاً”.

وأوضح كنعان أن “إنفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة بمشروع الموازنة وحتى من الاحتياطي الذي بوشر بالنقل منه قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل الحكومة واستناد المؤشرات المعتمدة في إعداده على أرقام الموازنة العامة وحدها ولا تلحظ أي مؤشر بباقي المؤسسات التي لا تعتمد على دعم مباشر من الخزينة”، مشيرا إلى أن “لجنة المال أدخلت تعديلات على المشروع وكان بإمكان إجراء المزيد من التعديلات في ما لو كان المشروع قد وردها خلال المهلة الدستورية “.

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