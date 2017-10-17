أوكرانيا تغضب إسرائيل

طالب الكنيست الإسرائيلي، كييف، بإزالة تمثال سيمون بيتلورا قائد ما سمي بجمهورية أوكرانيا الشعبية، التي نكّلت باليهود إبان الحرب الأهلية في الإمبراطورية الروسية بين 1917 و1922.

وسلّم الكنيست السفارة الأوكرانية لدى تل أبيب مذكرة احتجاج، طالب بها كييف بإزالة التمثال المنصوب مؤخرا في حيّ معظم سكانه من اليهود في مدينة فينيتسا وسط أوكرانيا.

هنغاريا من جهتها، ممتعضة للغاية لممارسات كييف، حيث أعلن وزير خارجيتها بيوتر سيارتو يوم أمس، أن بلاده ستعمل على تعطيل أي تقارب أوكراني مع الاتحاد الأوروبي، وسوف تقاطع بحث الخطط الأوروبية لدمج أوكرانيا.

وشهدت العلاقات الهنغارية الأوكرانية توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة، على خلفية تبني كييف ما سمته بـ”قانون التعليم” الجديد، الذي يحظر تعليم أطفال الأقليات في أوكرانيا ممن تجاوزا العاشرة بلغاتهم الأم، كما أثار قانون كييف احتجاج دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وغضب روسيا.

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