صدور حكمين بحق صحيفة “الأخبار”

أصدرت ​محكمة المطبوعات​ في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق حكمين في حق صحيفة ​الأخبار​:

الحكم الأول في دعوى حزب القوات اللبنانية ممثلة برئيس الهيئة التنفيذية الدكتور ​سمير جعجع​ وبصفته الشخصية ضد شركة أخبار بيروت ممثلة برئيس مجلس إدارتها إبراهيم الأمين والمدير المسؤول إبراهيم الأمين وكاتب المقال ​غسان سعود​ في جرم القدح والذم ونشر أخبار كاذبة والتحقير من خلال ما ورد في الصحيفة في تاريخ 17/2/2012.

وقضى الحكم بتغريم كل من الأمين ومسعود مبلغ ثلاثة ملايين ليرة وإلزام كل منهما دفع مبلغ ألف ليرة لكل من الدكتور جعجع وحزب القوات كتعويض رمزي عن الاضرار التي لحقت بهما.

والحكم الثاني في دعوى الجامعة الأميركية في بيروت ضد شركة أخبار بيروت بصفتها مالكة جريدة الأخبار والمدير المسؤول إبراهيم الأمين وكاتب المقال حسين مهدي في جرائم القدح والذم والتهويل من خلال ما ورد في الجريدة في تاريخ 14/11/2014.

وقضى الحكم بتغريم كل من إبراهيم الأمين وحسين مهدي مبلغ ثلاثة ملايين ليرة والزامهما وشركة أخبار بيروت دفع مبلغ ألف ليرة للجهة المدعية كتعويض رمزي عن الأضرار التي لحقت بها.