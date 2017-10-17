الجمعة.. صدور الحكم في قضية إغتيال بشير الجميل

أصدر المكتب الإعلامي للنائب نديم الجميل البيان التالي:

“من المنتظر أن يصدر المجلس العدلي حكمه يوم الجمعة المقبل 20 تشرين الأول الجاري في قضية إغتيال الرئيس بشير الجميل بعد 35 سنة من تفجير بيت الكتائب في الأشرفية. وتتجه الانظار الى قصر العدل في انتظار إصدار الحكم المبرم الذي ستصدره بعد ظهر الجمعة المقبل هيئة المجلس العدلي بعد عدة جلسات مرافعة إدعى خلالها محامو شهداء 14 أيلول 1982 على المتهمين الفارين حبيب الشرتوني ونبيل العلم ومن يظهره التحقيق مشاركا أو مخططا أو منفذا للجريمة التي أودت بحياة الرئيس بشير الجميل وعشرات المواطنين اللبنانيين”.

ودعا النائب نديم الجميل ورفاق بشير في حزبي الكتائب والقوات اللبنانيين وأبناء الأشرفية للمشاركة بيوم استعادة العدالة، عند الثامنة من مساء الجمعة المقبل، الذي يصدر فيه الحكم، في ساحة ساسين، حيث يقام تجمع ومهرجان شعبي، ليعبر فيه المشاركون عن استعادة الأمل بقيام دولة القانون بعد 35 سنة من الانتظار. وستلقى كلمات في المناسبة.

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