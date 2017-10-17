انتحرت والرسالة : “يا بابا شكرًا”!!

توفيت الشابة “آمال أ.” إثر سقوطها من منزلها الواقع في الطبقة السابعة في منطقة الميناء في طرابلس، وعُلم أنّها رمت بنفسها بقصد الإنتحار.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورةً لرسالة قيل إنّ آمال كتبتها، قبل أن نتنحر.

وبدأت بالرسالة كاتبةً بالعامية: “بعتذر على كل شي”، وأضافت: “كنت أتمنى أن أكون مثلكم منيحة بس انتو ما كنتوا أهل مناح، وهذا الشيء الذي أوصلني الى هنا، أطلب منكم أن تسامحوني وقكان وجودي مثل عدمه”.

وتابعت: “ما تخلوا حدا يبكي، خلوون يعيشوا عادي وما يعملوا حالن بحبوني لأنو هني ما كانوا يحبوني أنا وعايشة”.

وقالت: “وأنت يا بابا شكرًا كتير على كل شي قدّمتلي اياه بهالحياة، إلا عشغلة وحدة، أنكم جبتوني عهالدني، وهلأ رح روح من حياتكن، فيكن تنسوني بسهولة لأنكم كنتوا ناسيين إني بنتكم”.

وأضافت في رسالتها: “بدي قول لريما وأمها انو أنا كتير بحبهن وإنو ما ينسوا أحلا أيام عشناها، وخصوصًا اليوم لأنّه كان يومًا مميزًا”، وعادت لتتوجّه الى ذويها بالقول: “انتو وقفتوا هالشي وأنهيتولي فرحتي وأنا تعوّدت لأنو كل يوم هيك”.

وختمت قائلةً: “وهلأ صارح لازم روح.. الله يسامحكم وسامحوني على كل شي”.

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