بطرس حرب: نأسف لانفجار المكب العشوائي

أعرب النائب بطرس حرب عن أسفه لانفجار المكب العشوائي في وادي اده على مدخل البترون الشمالي، لما له من مضاعفات سلبية على صحة المواطنين وعلى الطبيعة والبيئة والسموم المضرة التي تنتشر في ارجاء الساحل البتروني.

ولفت حرب الى ان “النفايات في قضاء البترون ترمى في هذا المكب العشوائي منذ عشرات السنين، ولم يلتفت اليها أحد من المسؤولين في الوزارات المعنية، في ظل عدم قدرة اي سلطة محلية بمفردها على اجتراح اي حل لمشكلة جدية مثل النفايات”.

وطالب حرب وزارتي البيئة والصحة بالتدخل السريع لاخماد الحرائق المشتعلة ووضع حد للغازات السامة المنبعثة من المكب، والاضرار الصحية الناجمة عنه، والعمل باسرع وقت على ازالته. كما وطالب بوضع موضع التطبيق “الحل الجذري الذي أقرته الحكومة السابقة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لاقامة مطمر صحي بمواصفات علمية وبيئية تحافظ على صحة الناس وعلى البيئة وعلى المياه والهواء الذين ما زالت تنعم بهم منطقة البترون”.

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