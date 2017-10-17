اللواء عباس إبراهيم يستقبل لازاريني

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني وبحث معه الاوضاع العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وسبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة.

وبعد ظهر اليوم، عقد في مكتب اللواء ابراهيم اجتماع للقادة الأمنيين، حضره قائد الجيش العماد جوزف عون، مديرعام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد طوني منصور، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر وضباط أمنيون، في إطار الاجتماعات التنسيقية الدورية، وناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية من كل جوانبها واتخذوا الإجراءات التنسيقية المناسبة الآيلة إلى تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.

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