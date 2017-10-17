الطعن لطالب جامعة في بيروت

يصارع الشاب “بول” في هذه الاثناء في المستشفى متمسكا بالحياة، فيما هرب الجاني الذي طعنه بالامس طعنات عدّة لأنه كان اعزل عائدا الى منزله من الجامعة! نعم، من جديد، جريمة جديدة، وشاب في ريعان الشباب ضحية لمجرم فار!

ففي التفاصيل انه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم أمس الإثنين، وفي محلة جسر الدامور القديم، وبينما كان الشاب بول البالغ من العمر ١٨ عاما عائدا من جامعته في بيروت، وبينما كان متوجها سيرا على الأقدام إلى منزله، وبوصوله إلى محلة الجسر، اعترض شاب على دراجة نارية طريقه، وطلب منه مبلغ ١٠٠ دولار أميركي.

واذ لم يتجاوب معه بول، قام الجاني بطعنه بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسمه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطرة نقل على أثرها إلى المستشفى قبل ان يفرّ الجاني.

وقد تم إجراء عملية جراحية له وهو ما زال يرقد في المستشفى في العناية الفائقة وحالته الصحية مستقرة.

يذكر أن كاميرات المراقبة المركزة في المحلة استطاعت التقاط صورة الجاني، المتواري عن الأنظار.

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