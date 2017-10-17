شروط للتفاوض مع فلسطين من قبل اسرائيل

وضع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسة والأمن الإسرائيلي “الكابينيت”، اليوم الثلاثاء، 7 شروط للموافقة على بدء أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وتتعلق الشروط بحركة حماس واتفاق المصالحة الأخير الموقع بينها وبين حركة فتح.

ووفقا للمجلس، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تتفاوض مع الحكومة الفلسطينية ما لم تلبى الشروط التالية:

– اعتراف حماس بإسرائيل ونبذ الإرهاب وفقا لشروط الرباعية الدولية.

– نزع سلاح حماس.

– إعادة جثماني الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، وإعادة الجنديين الأسيرين.

– قطع العلاقات بين حماس وإيران.

– بسط السلطة الفلسطينية سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة إليه.

– مواصله العمل على تدمير “البنية التحتية لحماس” في الضفة الغربية.

– تحويل الأموال إلى القطاع عن طريق السلطة الفلسطينية والمؤسسات التي أقيمت خصيصا لهذا الغرض.

وتأتي هذه القرارات في ظل دعوات أمريكية-مصرية، لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وبعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي امتلاكها خطة للدفع بالعملية السياسية في المنطقة.

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