حظر سيارات الديزل والبنزين في باريس

يناقش مجلس مدينة باريس في نوفمبر المقبل، حظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030.

ويخطط مجلس العاصمة الفرنسية أيضا لحظر كافة محركات الاحتراق الذاتي على اختلاف أنواعها بعد 12 عاما، وستصبح محركات الديزل بالتحديد ممنوعة قبل هذا التاريخ.

هذا ما بثته إذاعة “France Info”، التي أشارت إلى أنه سيتم حظر محركات الديزل عام 2024 في المرحلة الأولى، وسيأتي دور حظر محركات البنزين بعدها بستة أعوام .

وسيتم تعميم تجربة العاصمة الفرنسية في جميع أنحاء البلاد، وكان نيكولا يولو وزير البيئة الفرنسي قد وعد في يوليو الماضي، بحظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الذاتي في فرنسا بحلول عام 2040، في إطار خطة بيئية، لتكون باريس بحلول عام 2050 خالية من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وتعتزم السلطات المحلية زيادة الاستثمارات في تطوير البدائل، ودعم ميزانية استخدام النقل الكهربائي الأنظف بيئيا، بتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية.

إذ تعمل في فرنسا في الوقت الحالي، 40% من السيارات الجديدة بمحركات ديزل. وسيواجه أصحاب هذه السيارات عقبات كثيرة العام المقبل، منها إلغاء الحكومة الفرنسية للاعفاءات الضريبية، كما ستحظر في باريس سيارات الديزل المنتجة قبل عام 2001. ومنذ 1 يوليو 2018، سيحظر على هذه السيارات، التنقل في مناطق كثيرة من العاصمة، من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وستحظر في عام 2019 سيارات الديزل المنتجة قبل عام 2006، وسيبدأ في الوقت نفسه تطبيق حظر آخر على سيارات البنزين، كما ستولي السلطات اهتماما أكبر لتطوير البنى التحتية للدراجات الهوائية، وتوسيع شبكة وسائل النقل العام في المدينة، ومنها شبكة المترو.

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