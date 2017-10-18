“التيار” لا يتعاطى مع “القوات” كحليف أو شريك

اعتبرت أوساط في حزب “​القوات اللبنانية​” عبر صحيفة “الجمهورية” أن “​التيار الوطني الحر​” لا يتعاطى مع “القوات اللبنانية” من زاوية كونها الحليف، ولا الشريك، ولا حتى الركن الثاني في تفاهم مسيحي”، مشيرةً إلى أن “التيار الوطني الحر” استثمر هذا الاتفاق ليوصل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى الحكم، وليحصل على تغطية قواتية لما يريد القيام به داخل الحكومة”.

ولفتت إلى ان “هناك خلاف حقيقي بيننا وبين “التيار الوطني الحر” حول طريقة ممارسة السلطة لم نكن نتوقع حصوله يوم توصلنا إلى التفاهم، لأننا كنا نراهن على التزام أسس الشفافية والتعاون والتنسيق. وهذا الأمر لا يتحقّق اليوم”.

من جهتها، ردت أوساط “التيار الوطني الحر” على هذا الكلام القواتي: بالقول “على المستوى القيادي، لم نتبلّغ حتى اليوم استياءً قواتياً يبلغ الخط الأحمر ولكن، إذا كانوا نادمين على تفاهم ​معراب​، فلنبدأ مفاوضات جديدة، بناءً على المعطيات السياسية التي طرأت على مدى عام مضى، ولنتوصّل إلى اتفاق “معراب 2″ يعيد تحديد الأسس للتفاهم بيننا وبينهم في شكل أوضح”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

