في طرابلس.. الصفدي “غير مطمئن”

عزت مصادر سياسية مطّلعة حذر النائب ​محمد الصفدي​ في تأكيد تحالفه مع ​تيار المستقبل​ إلى أن الوقت لا يزال مبكراً، رغم أن الصفدي، مقارنة ببقية القوى السياسية في الشمال، هو الأكثر قرباً إلى الخط السياسي لتيار المستقبل.

وفسّرت المصادر في حديث لـ”الأخبار” عدم تسرّع الصفدي في إعلان تحالفه مع تيار المستقبل بأن تحالفاً كهذا يعني أنه سيكون على لائحة واحدة مع النائبين ​محمد كبارة​ و​سمير الجسر​. وبما أن هذه اللائحة لن تحصد، وفق القانون الجديد، أكثر من مقعدين سنيّين (5 مقاعد سنية، إلى جانب مقعد علوي ومقعد ماروني ومقعد أرثوذوكسي)، فإن أحد الثلاثة سيسقط في ​الانتخابات​.

ولفتت المصادر إلى ان ” الصفدي لا يجد نفسه مطمئناً في ظل المنافسة الشديدة التي ستشهدها طرابلس، مع وجود خصوم كثر لهم ثقل سياسي وانتخابي، أبرزهم رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ والوزيران السابقان ​أشرف ريفي​ و​فيصل كرامي​ و​الجماعة الإسلامية​ وغيرهم، إضافة الى كتل ناخبة كبيرة ومؤثرة في صلب ​فريق 8 آذار​ ستحدد على نحو كبير مصير هذه الانتخابات”.

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