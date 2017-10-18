عصابة لسرقة السيارات.. هذا ما اعترفت به !

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:
في اطار عملية مكافحة جرائم سرقة السيارات، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف 4 اشخاص يشكلون عصابة لسرقة السيارات، وهم كل من:
ع. س. (مواليد عام 1984)
ش. م. (مواليد عام 1975) لبنانيين
ق. ب. (مواليد عام 1965)
م. غ. (مواليد عام 1988)
وذلك بتواريخ 5، 11، 12 و16/10/2017 في مناطق: تمنين، الليلكي، بريتال والكفاءات.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة العديد من السيارات نوع “كيا سبورتاج” و”هيونداي توكسون” من محافظتي بيروت وجبل لبنان.
التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص.