عصابة لسرقة السيارات.. هذا ما اعترفت به !

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

في اطار عملية مكافحة جرائم سرقة السيارات، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف 4 اشخاص يشكلون عصابة لسرقة السيارات، وهم كل من:

ع. س. (مواليد عام 1984)

ش. م. (مواليد عام 1975) لبنانيين

ق. ب. (مواليد عام 1965)

م. غ. (مواليد عام 1988)

وذلك بتواريخ 5، 11، 12 و16/10/2017 في مناطق: تمنين، الليلكي، بريتال والكفاءات.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة العديد من السيارات نوع “كيا سبورتاج” و”هيونداي توكسون” من محافظتي بيروت وجبل لبنان.

التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص.

