“مطلوب” فرّ من داخل المستشفى وهذا ما حصل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

بتاريخ 2/10/2017، اقدم الموقوف (ج.خ.، مواليد عام 1981، لبناني) على الفرار من داخل احدى المستشفيات في محلة بترومين / اميون، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات ومركز عليه نقطة حراسة.

ونتيجة للمتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بتاريخ 16/10/2017 من توقيفه في محلة بولفار كميل شمعون / الشياح.

سلم الموقوف الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى بناء على اشارة القضاء المختص.

