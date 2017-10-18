خطة روسية: مؤتمر وطني في دمشق وانتخابات رئاسية

تقود وزارة الدفاع الروسية خطة المراحل المتسلسلة والتي بدأت بمناطق خفض التوتر في الجنوب والشمال والوسط السوري، على أن تكون الخطوة الثانية دعوة المجالس المحلية في هذه المناطق إلى مؤتمر حواري على مستوى عالي.

المؤتمر الذي تريده روسيا كان من المفترض أن يعقد في قاعدة حميميم على نطاق ضيق قبل ان تقرر موسكو توسعته وعقده مطلع الشهر القادم ليكون ممهداً لمؤتمر وطني يعقد في مطار دمشق الدولي بضمانات روسية وبحضور شخصيات معارضة مقيمة في الخارج، وفقاً لما نقلت جريدة الشرق الأوسط.

وبحسب «خطة ب» الروسية، سيؤدي هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه مئات المعارضين وممثلي المجالس المحلية والإدارات الذاتية (قد يصل عدد المشاركين إلى أكثر من ألف شخص) إلى اقرار مبادئ للحل السياسي، بما في ذلك آلية لتعديل الدستور الحالي، أو بحث المسودة الروسية للدستور بما يقضي بعلاقة بين الإدارات الذاتية الكردية ودمشق وإقرار إصلاحات سياسية وصولاً إلى انتخابات محلية وبرلمانية تنتهي بانتخابات رئاسية في 2021. كما يشمل هذا التوجه تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات أوسع من الحكومة القائمة لتمهيد الأرضية لـ«الحل الروسي» في حال تعثر الحل الأممي في جنيف.

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