سلام عن سياسة باسيل: “No comment” !

اعتبر الرئيس تمام سلام ردا على سؤال لدى وصوله الى مجلس النواب، أن “سياسة لبنان الخارجية أمر حساس ودقيق، لان للبنان علاقات متينة ومتميزة ومتقدمة مع كثير من الدول، بداية مع المحيط العربي والاشقاء العرب، اضافة الى علاقاته الاقليمية والدولية، ومن هنا هناك ضرورة للاعتناء بهذه بالسياسة”، مشددا على ان “المطلوب ايضا عدم التفرد وعدم اتخاذ المواقف التي قد ينتج عنها بعض الخلل في هذه العلاقات، وحتى بعض الايذاء والضرر على لبنان”.

وقال: “التنسيق مطلوب دائما من المسؤولين لكي تأتي الامور بما يحفظ لبنان وبما يعزز هذه العلاقات الخارجية”.

وأضاف: “اليوم يبدو أن هناك بعض الهفوات او الضعف في التنسيق، ونأمل ان يتم اصلاح ذلك والعمل على توحيد الكلمة”.

وعن سياسة وزير الخارجية جبران باسيل، فضل الرئيس سلام عدم التعليق آملا ان “تسير الامور في اطارها الصحيح”.

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