نقابة مستخدمي “تلفزيون لبنان” تدق “جرس الإنذار” !

قالت نقابة مستخدمي ​تلفزيون لبنان​ إنه “انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق النقابة وهي الدفاع عن حقوق العاملين المعنوية والمادية وبعد تفاقم ​الوضع المالي​ للشركة نتيجة غياب مجلس إدارة يرعى شؤونها وهو الجانب القانوني الوحيد الذي يحل مشاكلها المالية والإدارية وبعد تقرير المديرية المالية الذي يشرح فيه بالتفاصيل ما قد تصل إليه شركتنا قريبا من عدم إمكانية دفع المستحقات الحيوية ومنها على سبيل المثال المنح المدرسية وعقود التأمين الصحي للعاملين وتسديد أتعاب ​المياومين​ ومقدمي البرامج وانقطاع البث الفضائي على نايلسات والعربسات إلخ، تجاه الوضع القائم وعجز المؤسسة عن القيام بالتزاماتها ما يهدد لقمة عيش العاملين وعائلاتهم خصوصا في ظل الضروف التي تمر بها البلاد تدق النقابة جرس الانذار آملة من المسؤولين تعيين مجلس ادارة جديد بأسرع وقت لينهي الخلل الحاصل في وضع المؤسسة”.

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