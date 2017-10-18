بيان “هام” لمطمر “كوستا برافا”

صدر عن المراقبتين على مطمر الكوستا برافا هيام مشرفية وهشام الريشاني البيان التالي:

“منذ اليوم الأول لإستلامنا هذه المهمة ونحن ندون الملاحظات ونرسل التقارير الشهرية إلى شركة المراقبة ( سوكوتيك ) ومجلس الإنماء والإعمار بغض النظر عن موقفنا الشخصي الرافض للمطمر منذ اليوم الأول لإعلان خطة الوزير شهيب في الحكومة السابقة إن كان من حيث الموقع إلى طريقة الحل لإزالة النفايات من الشارع”.

وتابع “واليوم بعد مرور قرابة السنتين على إنشاء المطمر نرفع الصوت عاليا ونعلن للجميع عبر بياننا هذا بأن وضع المطمر أصبح لا يحتمل خاصة من ناحية عدم قدرته على إستيعاب كميات النفايات التي تدخل إليه يوميا ولن تكون مدته لأكثر من أربعة او خمسة أشهر وفي نفس الوقت لا نجد أي خطة بديلة للحكومة الحالية، لذا ندعو إلى إعلان حالة إستنفار فورية وتحرك جدي حتى لا نصل إلى تكدس النفايات في الشارع مجددا وإننا من موقع المهمة الموكلة لنا ندعو إلى تحرك شعبي واسع وعلى كافة المستويات”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

