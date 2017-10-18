نداء عاجل لـ”حمادة”

بعد ما حصل في احدى فروع الجامعة اللبنانية اثار ضجة واسعة وجدلا, الامر الذي استدعى نداء عاجل من الادارة العامة لجمعية جـاد – شبيبة ضد المخدرات, لمعالي وزير التربية مروان حمادة.

وجاء النداء كالتالي: “إن ما حصل في الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة فرن الشباك وقبل فترة في إحدى المدارس اللبنانية ، ظاهرة خطيرة والسكوت عنها جريمة بحق شبابنا وطلابنا . فبعد إصابة الكثير من الطلاب بحالات إغماء وتقيؤ ونقلهم الى مستشفيات المنطقة نتيجة تناولهم الواح من الشوكولا تحتوي على مخدر وفقاً لنتائج التحليلات الأولية من شأنها أن تسيء الى سمعة مدارسنا وجامعاتنا وتلحق ضرراً محدقاً بشبابنا ، فالجدير بالإشارة ، أن لبنان يستقطب الكثير من الطلاب العرب ومقصداً للعلم والمعرفة .”

واضافت الجمعية مع العلم، أن الأجهزة الأمنية قد كشفت هوية الشخص الذي قام بتوزيع الشوكولا وهو يعمل لدى أكبر تجار المخدرات في لبنان ، وسجلت كاميرات المراقبة كامل تحركاته في حينه وما زال حراً طليقاً حتى الساعة . من هذا المنطلق ، تطالب جمعية جاد بعدم التساهل بالمواضيع التي قد تقضي على حياة شبابنا وتدعو الى تحقيقات شفافة بالتعاون مع وزارة الفساد الى غيرها من الجهات المعنية ، ومراقبة هذا الملف عن كثب لإتخاذ الإجراءات اللازمة ولعدم لفلفة القضية .”

واردفت تفادياً لتكرار حوادث مشابهة ، تشدد جمعية جاد على اهمية إجراء فحوصات مخبرية مفاجئة أقلّه لطلاب الجامعات للحدّ من هذه الآفة . علماً أن كلّ يوم ، يموت العديد من شبابنا بجرعة زائدة وتتزايد حوادث السير والأعمال الإجرامية نتيجة تعاطي المخدرات.”

وختمت في الختام ، إن جيل الشباب هو جيل الغدّ ، وأي غدٍ سيكون لشباب غالبيته خاضعة لتأثير المخدرات .”

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