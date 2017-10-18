الخليل: لا نية حقيقية للإصلاح

أكد النائب أنور الخليل، في كلمة ألقاها في مجلس النواب، أن “أي قانون أساسي يجب أن يكون إصلاحياً، والموازنة هي قانون أساسي وكذلك قانون الانتخاب”.

وقال: “لا يوجد محاربة للفساد في حال لم يكن هناك إصلاح حقيقي”، متسائلاً “لماذا هناك وزير لمكافحة الفساد، وماذا فعل، ولماذا هناك وزير للتخطيط؟ الظاهر أنه لا يوجد نية حقيقية للإصلاح”.

وأشار الخليل الى أن “حاكم مصرف لبنان قال له أن كلام النائب جورج عدوان فيه الكثير من التجني”، وقال: “لدينا فائض مبلغ وقدره 24 ألف مليار ليرة لبنانية، يبقى منه صافياً 10 آلاف مليار ولماذا لم نستعمل المال الموجود بدل الذهاب إلى جيوب الناس؟”.

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