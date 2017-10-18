أبي رميا: “عن أي لبنان نتكلم اليوم؟”

قال النائب سيمون أبي رميا، في كلمة ألقاها في مجلس النواب: “أحترم مضمون الجلسة ولن أرد على الأمور التي قيلت عن رئيس “التيار الوطني الحر” للمحافظة على جدية النقاش”.

وأضاف: “نعلم أننا على مشارف القيام بمخالفة دستورية”، مشيرا إلى “حقائق صادمة وأرقام مخيفة، فمنذ 24 سنة نحن من دون محاسبة مالية”.

وتابع: “هناك جلسات مخصصة للمناقشة العامة، والكثير من المداخلات خلفيتها انتخابية ولا تمت لمناقشة الموازنة بصلة”، مؤكدا أنه “يجب أن تحاكي الموازنة استراتيجية مالية تؤمن الرفاهية للمواطنين”.

ودعا أبي رميا إلى “إعلان حالة الطوارئ لجهة خلق فرص عمل للشباب اللبناني”، لافتا إلى “أن 35% من شباب لبنان يعانون من البطالة، 83% من شباب لبنان يحلمون بالهجرة”، وقال: “فعن أي لبنان نتكلم اليوم؟”.

وذكر أنه في العام 1977 صدر مرسوم اشتراعي رقم 80 يقضي بانشاء “المؤسسة الوطنية للاستخدام” وتعنى بانشاء مكاتب استخدام في بيروت والمناطق كافة لخلق مساحة لفرص العمل، لكنها ليست موجودة الا في بدارو وطرابلس وصيدا”.

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