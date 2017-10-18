لن تتصوروا فوائد حبة الأسبرين بعيداً عن إزالة الألم!

1- علاج البثور: يساعد الاسبرين بفضل تكوينه من مواد مكافحة الالتهاب على تخفيض ظهور البثور في الوجه

2- إزالة لدغات الحشرات: يساعد الاسبرين في تخفيض ورم اللدغات عبر مزج حبة منه مع القليل من الماء ووضعه على مكان الورم

3- التخلص من قشرة الشعر: من خلال غسله بالشامبو مع حبتين من الاسبرين

4- ازالة الجلد الميت من القدمين: عبر وضع خلطة من عصير الليمون و7 حبات من الاسبرين عليهما

5- علاج للشعر التالف: من أجل الحصول على شعر لامع يتم تذويب الاسبرين مع الماء الفاتر وتركه لمدة 15 دقيقة على الشعر

6- ازالة العرق من الملابس: يعمل الاسبرين على ازالة بقع العرق الموجودة على الثياب من خلال تذويبه مع الماء الفاتر

7- ازالة بقايا الصابون من مغطس الحمام: يمكن اضافة 5 حبات من الاسبرين مع سائل التنظيف الخاص بالحمام للتخلص من أي بقايا موجودة للصابون

8- نمو الورود: إضافة الاسبرين الممزوج مع الماء الى الزهور يسمح ببقاء حالتها افضل لمدة أطول