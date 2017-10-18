لن تتصوروا فوائد حبة الأسبرين بعيداً عن إزالة الألم!

18 أكتوبر, 2017 - 12:36 مساءً المصدر: مواقع
لن تتصوروا فوائد حبة الأسبرين بعيداً عن إزالة الألم!

هل تخيلتَ يوما أنه بامكانك استخدام حبة الاسبرين لأي شيء آخر غير إزالة الألم وتخفيض الحرارة؟ سوف تتفاجأ بـ8 استخدامات مذهلة ومفيدة للاسبرين.

1- علاج البثور: يساعد الاسبرين بفضل تكوينه من مواد مكافحة الالتهاب على تخفيض ظهور البثور في الوجه

2- إزالة لدغات الحشرات: يساعد الاسبرين في تخفيض ورم اللدغات عبر مزج حبة منه مع القليل من الماء ووضعه على مكان الورم

3- التخلص من قشرة الشعر: من خلال غسله بالشامبو مع حبتين من الاسبرين

4- ازالة الجلد الميت من القدمين: عبر وضع خلطة من عصير الليمون و7 حبات من الاسبرين عليهما

5- علاج للشعر التالف: من أجل الحصول على شعر لامع يتم تذويب الاسبرين مع الماء الفاتر وتركه لمدة 15 دقيقة على الشعر

6- ازالة العرق من الملابس: يعمل الاسبرين على ازالة بقع العرق الموجودة على الثياب من خلال تذويبه مع الماء الفاتر

7- ازالة بقايا الصابون من مغطس الحمام: يمكن اضافة 5 حبات من الاسبرين مع سائل التنظيف الخاص بالحمام للتخلص من أي بقايا موجودة للصابون

8- نمو الورود: إضافة الاسبرين الممزوج مع الماء الى الزهور يسمح ببقاء حالتها افضل لمدة أطول

المصدر: مواقع
18 أكتوبر, 2017

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