دويهي من جلسة “الموازنة”: نلتقي لنبيع الأوهام للناس

أوضح عضو كتلة “المردة” النائب ​اسطفان دويهي​ أنه “عندما تحضر المصالح تطير الخلافات ويتوالى إنتاج الحلول والغائب الوحيد مصلحة الناس”، لافتا إلى أن “قدرنا أن نكون جزءا من هذا المشهد السريالي وكأن قدر لبنان أن يكون ضحية مصالح قوى”.

وخلال جلسة ​الموازنة​، قال “إننا نلتقي لنبيع الأوهام للناس”، مضيفاً “إنني لست بخبير اقتصادي لكن البديهي هو زيادة الحوافز للخروج من الركود “، متسائلا: “من أين نجني الضرائب؟ ماذا لو رفعت البنوك الفائدة على الدين؟”.

ولفت إلى أن ​المجلس النيابي​ فقد دوره الرقابي وعاجز بظل التركيبة الحكومية عن المحاسبة وينحصر دوره أنه شاهد زور.

وشدد على “أننا بحاجة الى رؤية واضحة تسهم في الحد من حالة الانهيار التي تهدد البلاد، نحتاج الى اداء سياسي واقتصادي يعطي الارقام المطلوبة”.

واكد ان اذا كانت ​زغرتا​ ليست قوى وازنة فالكل تفاصيل، فنهر رشعين هو نفسه نهر ابو علي لا يقل تلوثا عن الليطاني، فأين الانماء المتوازن؟ الانماء المتوازن يلزم الحكومة للمسارعة لوضع حلول للواقع المزري، مشددا على أن “القصة حصص ونريد حصتنا، ولن أسمح أن يكون حضورنا للتوقيع، سنرفع الصوت عاليا وأهلنا هم الأولى”.

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