الجميل: قرروا أنها “مش محرزة” فأصبح “الدستور” وجهة نظر

سأل رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في كلمة له خلال جلسة مناقشة ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​ :”ماذا نقدم للبنانيين اليوم، نقدم لهم مجلس نواب ممد له مرتين ينظر في أوخر تشرين الأول في مشروع موازنة العام 2017 ، ونناقش موازنة سنة انتهت فيما تم صرف الأموال وجباية ​الضرائب​”، لافتا إلى أنه “بحسب المادة 83 من الدستور يجب أن تقدم الحكومة موازنة عن السنة القادمة وبدل أن نناقش موازنة 2018 نناقش موازنة العام 2017″، معتبرا أن “ما يجري من مناقشة اليوم ليس لخدمة الناس وليس للشفافية ولا لانتظام المال العام”.

وأوضح الجميل أن ” هناك هدفين من الموازنة اليوم أولاً السماح بجباية الضرائب كما أقرها ​المجلس الدستوري​ وهو التفاف على قرار المجلس الدستوري، وثانيا تسجيل انتصار وهمي بإنجاز الموازنة”، معتبرا أن “ما نقوم به اليوم ليس إلا صورة مصغرة عن كل الأداء السياسي القائم في البلد”، مشيرا إلى أن “هناك عدم احترام للنصوص الدستورية والقانونية وفي الموازنة تم مخالفة الدستور بعدم وجود قطع حساب وعدم احترام المهل”، مشددا على أن “قطع ​الحساب​ ليس تفصيلا بالحياة التشريعية فيما نحن نتجنب قطع الحساب ونخالف الدستور مرة جديدة ولا يمكن لمجلس النواب أن يقر الموازنة دون قطع الحساب”، مؤكدا أن “هذه الموازنة تجسد غياب الرؤية والتخطيط وهي غير مبنية على خطة اقتصادية وتكرس جزء من نهج السلطة الحاكمة أي نهج الحكومة الرديفة”.

وأشار الجميل إلى أن “مخالفة الدستور ليست جديدة على النهج القائم اليوم، فعندما قرروا أن ​الانتخابات الفرعية​ (مش محرزة) وليست ضرورية فأصبح تطبيق الدستور وجهة نظر، وما زلنا نرى تلزيمات وصفقات بالتراضي باسعار هائلة على الرغم من أن القانون يجبر الحكومة على إجراء مناقصات في دائرة المناقصات”،

متسائلا:”ما هي خطة الحكومة في معالجة الكارثة البيئية في بحر لبنان”.

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