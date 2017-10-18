“بول”.. ضحية جديدة للتفلت الأمني

أقدم شاب سوري في محلة جسر الدامور القديم أمس على اعتراض الشاب بول جوزيف البستاني (18 عاماً)، الذي كان عائداً من جامعة الـ LAU في بيروت، متوجها سيراً على الأقدام إلى منزله.

وبوصوله إلى محلة الجسر، قام الشاب السوري والذي كان يستقل دراجة نارية باعتراض طريقه، وطلب منه مساعدته في رفع الدراجة ومبلغ من المال، ولما لم يتجاوب معه بول، قام الجاني بطعنه عدة طعنات في مختلف أنحاء جسمه، ممّا أدى إلى إصابته بجروح خطرة نقل على أثرها إلى مستشفى الدكتور منذر الحاج في الجية.

يذكر أن كاميرات المراقبة المركزة في المحلة استطاعت التقاط صورة الجاني، المتواري عن الأنظار.

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