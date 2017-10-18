“الصفدي” يرد على “أبي رميا”

صدر عن النائب محمد الصفدي البيان التالي:

“تعليقا على ما ورد في كلمة النائب سيمون ابي رميا خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة انه “منذ العام 1993 لا حسابات منجزة للمالية العامة”، وان “وزيرة المال السابقة ريا الحسن اعترفت بأن لا إقرار لحسابات مالية دقيقة منذ سبع سنوات ولغاية اليوم”، يهم وزير المال السابق النائب محمد الصفدي ان يوضح ما يلي:

أولا- خلال فترة تسلمه حقيبة المالية بين 2011 و2014، التزم إنجاز حسابات المالية العامة، ووفى بالتزامه كاملا، الى أن توقف العمل عند الملفات التي أتلفت نتيجة الحريق الذي التهم بعض مكاتب وزارة المال.

ثانيا- هذه الوقائع موثقة ولا يمكن أن يمحوها أي كلام صادر عن أي وزير للمال تسلم قبل الصفدي أو بعده حقيبة المال.

ثالثا- ان النائب ابي رميا كما تكتل التغيير والاصلاح على بينة من هذا الامر ومن الحسابات التي أنجزت.

ونتمنى ان يتوصل مجلس النواب الى اقرار الموازنة، وان تستتبع بقطع الحسابات عن السنوات الماضية كي تنتظم امور المالية العامة، لما لهذا الأمر من تأثير على صورة لبنان وتصنيفه المالي والاقتصادي لدى المؤسسات الدولية”.

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