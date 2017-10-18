التوتر سيد الموقف بين لبنان ومصر !



لا تخفي أوساطٌ سياسيةٌ انزعاجَ مصر من الحكومةِ اللبنانيّة بسبب وقوفها إلى جانب المُرشّح القطريّ لمنصبِ مديرِ عام منظمةِ اليونيسكو والذي لا يمكن إثباته!

الغريبُ أنّ مصرَ في زعلِها من بيروت لا تمتلك إثباتاتٍ على خطواتِ الدبلوماسيّة اللبنانيّة أو وجهة تصويتها ولأي جهة أتت لكي تعتب، بل تستند على “شكٍّ” انتابها ووصل إليها بالتواتر أو بشكلٍ مباشر من جهاتٍ سياسيّةٍ تابعت الخطوات اللبنانيّة خلال التصويت.





والمثيرُ للانتباه، أنّ “زعلَ مصر” يتعلقُ بقضيةٍ سياديّةٍ لبنانيّة، للبنان الحقُ في ممارستِها وتطبيقها كيفما شاء، ومن غير الممكنِ أن تفرضَ عليه رأياً يخصُّها، وفي ذلك تباعدٌ عن تصريحاتِ مصر المستمرّةِ في شأن احترام سيادةِ القرارات اللبنانيّة!

لكنّ أكثر ما يمكن الالتفاتُ إليه، هو وقوفُ بعض الجهاتِ السياسيّةِ الرسميّةِ اللبنانيّة على خاطرِ “زعلِ مصر” بمعزلٍ عن سياديّةِ القرارِ اللبنانيّ الحرّ في الاختيار، وصولاً إلى إطلاقِ الحملاتِ والتشّهير والتشّكيك الإعلاميّ والسّياسيّ بدورِ دبلوماسيّة لبنان!

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