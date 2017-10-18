الداوود ناعيا زهر الدين: بات نموذجاً للقائد الشجاع

نعى الأمين العام ل​حركة النضال اللبناني​ العربي النائب السابق ​فيصل الداوود​، الى “​الشعب السوري​ خصوصاً والعربي عموماً، العميد البطل ​عصام زهر الدين​،

الذي استشهد وهو في المعركة التي لم يتوقف عن خوضها في ​الجيش السوري​، ضد المؤامرة على ​سوريا​، التي تنفذها ​الجماعات الإرهابية​ التكفيرية، فخاض غمارها، من منطقة الى أخرى، وعرفته كل المواقع و​الميادين​، ضابطاً مقداماً شجاعاً، يتقدم جنوده، ويقاتل بنفسه فأعطى نموذجاً في القيادة لا مثيل له، حيث بات اسمه يقترن بالرجل الفارس”، مضيفا:”لقد خسرنا في استشهاده، رمزاً قومياً، واحد أبناء جبل العرب الاشاوس، والذي لم يخرج سوى الابطال، في معارك ​الاستقلال​ والتحرير، فكان ابن بيئته التوحيدية التي لها تاريخ في صناعة الأوطان واستقلالها، والولاء للدولة التي ينتمون اليها”.

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