ميسي يقترب من رقم ذهبي

اقترب اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي من تحقيق رقم ذهبي في عام 2017 في حالة التسجيل اليوم أمام اولمبياكوس في الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال الأوروبي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن ميسي يمتلك حتى الآن من الأهداف بالعام الحالي 49 هدفا في جميع البطولات ويريد أن يصل بهدف جديد إلى الرقم 50 الذهبي.

ميسي يتألق في الموسم الحالي مع البلاوغرانا ويقوده للعديد من الانتصارات سواء في بطولة الدوري أو دوري الأبطال الأوروبي لتعويض الموسم الماضي الفقير.

فالفيردي يعتمد على الأرجنتيني وإفاقته الحالية للسير بعيداً لخطف البطولات بنهاية الموسم الحالي.

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