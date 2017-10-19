شركة لبنانية ستعلن إفلاسها.. من هي ؟

أعلنت، اليوم، شركة “TSC ​لبنان​” عن “تقدمها بطلب اعلان إفلاسها أمام المحاكم اللبنانية بعد عشر سنوات من الخسائر المتتالية واستهلاك أكثر من 200 مليون دولار أميركي منذُ عام 2007، على الرغم من عدة محاولات لإنقاذ الشركة من قبل إدارتها”.

وأوضحت “أنها تأسست عام 2007 بهدف توفير تجربة تسوق مميزة وتقديم مجموعة مختارة من المنتجات العالية الجودة ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد وانخفاض مستوى دخل الفرد، لم نتمكن من الصمود أكثر في وجه هذه التحديات حيث لم تعد قادرة على مواصلة عملياتها و تمويل مديونياتها”، مشيرةً إلى انها حافظت على التزاماتها تجاه موظفيها وعملائها حتى آخر يوم لها قبل أن تفقد قدرتها على تحمل تكاليفها التشغيلية وتغطية التزاماتها”.

ولفتت إلى أن “الادارة اتخذت خلال 2017 جميع التدابير البديلة والجذرية لإنقاذ الشرکة مع جهات مختلفة ولكن كل هذه المحاولات مع الأسف باءت بالفشل ونتيجةً للمبالغ المستحقة والإجراءات القانونية التي اتخذها الدائنون، لم يعد لدينا أي خيار سوى وقف عملياتنا وطلب إعلان إفلاسنا”، موضحةً أن “المحكمة ستقوم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء بتعيّين وكيل تفليسة مختص لادارة وتصفية أصول الشركة وتسوية التزاماتها وسوف يتم استخدام المتحصلات من عملية التصفية لتسوية مديونيات والتزامات الشركة وفقاً للقوانين المتبعة في الجمهورية اللبنانية”.

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