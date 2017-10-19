الأسمر: “لا حل لملف النازحين إلا.. “

أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ أنه “من المفترض اليوم أن يكون هناك متابعة حثيثة لموضوع ​الضمان الاجتماعي​ خاصة بأجواء المنافسة الاجنبية والصرف التعسفي على الارض في ظل غياب يسجل لأجهزة رقابة الدولة”، مشيرا إلى أن “هناك 1500 مليار هدر في الضمان الاجتماعي للمؤسسات المكتومة والمؤسسات التي تصرح بحد أدنى من الأجور”. وأكد انه “نحن بحاجة إلى تفعيل أجهزة الرقابة من قبل ​وزارة العمل​”.

وفي حديث تلفزيوني، شدد على أنه “علينا أن نتساعد متى حصل أي صرف ليقوم الاتحاد بواجباته”، موضحاً أن “أبوابنا مفتوحة للشكوى ليلا نهارا ووضعنا خطوطا ساخنة للتبليغ عن أي حالة من الصرف التعسفي”، داعيا إلى “إجراء حوار حول تصحيح الاجور نتأمل ان يكون منتجا وإذا لم نحصل على نتائج سنلجأ إلى الاساليب التي يكفلها لنا الدستور”.

وعن ​ملف النازحين السوريين​، قال: “الأمم المتحدة والدول التي تحت رعايتها هي سبب الأزمة في سوريا لذلك اللجوء إلى الامم المتحدة لحل ملف النازحين هو خطأ كبير، ولا حل إلا بالتواصل مع ​الحكومة السورية​”.

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