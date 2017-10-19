قسد تعلن التجنيد الإجباري في الرقة

طالبت الإدارة الذاتية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية المدنيين في الرقة الالتحاق بالخدمة الإلزامية في صفوفها محذرة من إجراءات عقابية بحق المتخلفين عن القرار.

وفي بيان لهيئة الدفاع والحماية الذاتية في كوباني طالبت المدنيين في الرقة وتل أبيض وسلوك وكوباني وعين عيس بالالتحاق بواجب الدفاع الذاتي وتسوية أوضاعهم والالتحاق بمعسكرات التجنيد التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية ممن تتراوح أعمارهم 1986 لغاية 1999 وكل تأخير يعتبر تخلفاً عن الالتحاق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية.

وطالب البيان المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية بتقديم ما نسبته %30 من موظفيها للالتحاق بصفوف القوات.

في شأن آخر وافق ما يسمى المجلس التشريعي التابع لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي على قانون التجنيد الإجباري المفروض ودعا الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً لحد 31 عاماً للالتحاق بمعسكرات التجنيد، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والذعر بين المدنيين من الزج بهم في معارك ضد مقاتلي تنظيم الدولة.