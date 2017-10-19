قريب الرئيس الأسد في القاهرة لهذا الهدف؟

قالت مصادر مصرية أن احد اقرباء الرئيس السوري بشار الأسد، التقى رئيس جهاز الاستخبارات المصري، اللواء خالد فوزي، ومسؤولي ملف سوريا بالجهاز.

وبحسب “وطن يغرد”، كشفت مصادر مصرية بارزة عن أن قريب الرئيس الأسد، رئيس “الأكاديمية العربية” في اللاذقية، عماد الأسد، الموجود في القاهرة على رأس وفد يضم شخصيات أمنية وسياسية منذ أيام، التقى رئيس جهاز الاستخبارات المصري، اللواء خالد فوزي، ومسؤولي ملف سوريا بالجهاز.

وأوضحت المصادر أن زيارة الأسد تأتي لتنسيق المواقف السياسية بين دمشق والقاهرة، في ضوء خطوط التواصل المفتوحة بشكل مباشر بين الجانبين.

وأكدت المصادر أن عماد الأسد جاء بناءً على طلب مصري، للاتفاق بشأن توسيع مناطق خفض العنف، والتوصل لهدنة بعدد من المناطق التي يتواجد فيها الجيش العربي السوري بكثافة.

كما كشفت المصادر عن أن الاستخبارات المصرية نسقت خلال الأيام الماضية لقاء جمع رموز معارضة سورية في القاهرة بعماد الأسد، إذ طرح كل منهما رؤيته للمشهد السوري، وإمكانية التوصل لاتفاق سياسي.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لرئيس “الأكاديمية العربية” في اللاذقية إلى القاهرة، إذ كانت الأولى على رأس وفد نهاية عام 2014. وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، وصل من يوصف بالرجل الأقوى في نظام الأسد، علي مملوك، إلى القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها، برفقة وفد مكون من 6 شخصيات أمنية بارزة، وذلك بدعوة من الجانب المصري.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” آنذاك، فقد اتفق الجانبان في ذلك الوقت، “على تنسيق المواقف سياسياً بين سوريا ومصر، وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب، من خلال تبادل قواعد المعلومات المتعلقة بالمصريين الذين يقاتلون في تنظيمات مسلحة في سوريا”.

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