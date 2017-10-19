الموساد يعلن عن وظائف شاغرة لجواسيس يجيدون المرح!

ذكرت وسائل إعلام عربية أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، نشر على موقعه الإلكتروني إعلانا عن وظائف شاغرة بينها، وظيفة عميل سري تشترط أن يكون صاحبها متفائلا ويتميز بالعفوية والمرح.

ونقلت مواقع إخبارية عربية عن الإعلان الإسرائيلي قوله إن “الموساد يولي أهمية كبيرة لذلك في البحث عن عملاء متفائلين ومضحكين”، منوها بأن “صفات التفاؤل، والفكاهة، والعفوية تشكل أفضلية وأهمية من الصفات الأخرى المتعارف عليها، مثل القدرة على العمل في إطار طاقم، والعمل تحت الضغط، والاستعداد للسفر إلى خارج البلاد في أسفار استعجالية”.

وإضافة إلى هذه الوظيفة، أعلن الموساد عن وظيفة أخرى “عملياتية” اشترط في المتقدم إليها “أن يمتاز بالذكاء والعاطفة الكبيرة”.

وأوضح الموقع في هذا الصدد أن “الموساد لا يبحث عن أشخاص مميزين للعمل فحسب، بل يبحث عنهم بطرق غير اعتيادية أيضا”، لافتا إلى أنه “نشر في الماضي لغزا للجمهور، معلنا أن من ينجح في حله سيدعى لإجراء مقابلة”، وقد شارك في محاولة حل اللغز نحو 25 ألف، ونجح قلة فقط، طلب منهم إرسال سيرتهم الذاتية؛ لتجنيدهم.

ومن بين وظائف “الموساد” التي أعلن عنها اثنتين مثيرتين وهما “فنان أعمال جلد” لديه خبرة بالعمل مع برامج ثلاثية الأبعاد، و”خبير أعمال نجارة”.

وقال الموقع إن مثل هذه الطلبات التي تبدو غامضة وغريبة غير مفاجئة في الموساد، إذ أن هذا الجهاز طلب منذ بضعة اشهر للعمال باحثين اأكاديميين في مجال التاريخ والفلسفة، لشغل وظيفة “هامة ومثيرة للتحدي”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

