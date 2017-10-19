عون: لتكن التشكيلات القضائية حافزاً لتفعيل المحاكم

19 أكتوبر, 2017 - 2:54 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية
عون: لتكن التشكيلات القضائية حافزاً لتفعيل المحاكم

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “استمرار العمل لتثبيت الثقة بين مؤسسات الدولة والوطن بهدف خلق مجتمع متضامن اساسه الثقة المتبادلة”.

ودعا الرئيس عون الجسم القضائي الى “لعب دوره في تحقيق العدالة”، معتبرا ان “التشكيلات والمناقلات القضائية التي صدرت الاسبوع الماضي يجب ان تكون الحافز لتفعيل عمل المحاكم للاسراع في اصدار الاحكام والبت بالدعاوى العالقة من دون ابطاء”.

مواقف رئيس الجمهورية جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد واعضاء المجلس، الذين شكروه على “الدعم الذي قدمه لتأمين صدور التشكيلات والمناقلات القضائية للمرة الاولى منذ سنوات”.

المصدر: الوكالة الوطنية
19 أكتوبر, 2017

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