الكلبة ” لولو ” تقال من قبل الاستخبارات الأمريكية !

أفادت الاستختبارات المركزية الأمريكية ( CIA) بأنها أقالت كلبة اسمها “لولو” بسبب فقدانها الاهتمام بالعمل.

وكتبت الاستختبارات في موقعها الرسمي في الإنترنت: “من المهم بالنسبة لمدربينا في قسم البحث عن المتفجرات أن تحب الكلاب العمل الذي تقوم به. وأحيانا تفهم الجراء بأن البحث عن المتفجرات ليس من مهامها. هكذا حدث مع أحد الجراء في أثناء “الدرس للجراء” في خريف العام 2017 الجاري”.

وجاء في خبر نشر على الموقع أن الجرو “لولو” فقدت الاهتمام بالبحث عن المتفجرات بعد عدة أسابيع من بداية تدريبها. ولم يتمكن المدربون من تشجيعها على الاهتمام بعملها بمساعدة اللعب أو الطعام.

وأوضحت الاستخبارات أن هذا الوضع لدى الكلاب يستمر عادة يوم أو يومين. لكن هذه القضية قد تصبح بالنسبة لبعض الكلاب مثل “لولو” غير مؤقتة.

وعادة يأخذ المدربون مثل هذه الكلاب إلى منازلهم. ولم تصبح “لولو” استثناء من هذه القاعدة. وجاء في الخبر: “سنشتاق إلى “لولو” كثيرا، لكن (إقالتها) قرار صحيح بالنسبة لها. نتمنى لها أفضل الأشياء في حياتها الجديدة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

