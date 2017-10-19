كيف تنظّف هاتفك قبل طرحه للبيع؟

يفكر مستخدمو الهواتف الذكية ألف مرة قبل بيع أجهزتهم، لما تحتويه من كم هائل من معلومات شخصية (صور وفيديوهات ورسائل…). في هذه السطور .

سنطرح لكم تقنية “تفريغ” أو “تنظيف” هواتفكم قبل بيعها، إذ ستصبح جديدة وكأنها طرحت للمرة الاولى في السوق.

آيفون أولا قبل كل شيء، احرص على أن تحفظ كل معلوماتك من خلال “حفط النسخة الاحتياطية للهاتف”.ومن أجل تفريغ الهاتف، يجب أولا تسجيل الخروج من “آي كلاود” ثم بعدها انتقل نحو صفحة “الإعدادات” ثم “عام” ثم “إعادة الضبط” ثم اختر “مسح كل المحتوى والإعدادات”.

أندرويد الأمور تختلف قليلا في هواتف آندرويد، لكن باستطاعتك دائما الاحتفاظ بمحتواك واسترجاعه عند الحاجة إليه.ما عليك سوى إدخال كل تطبيقاتك إلى حسابك، من خلال “Users” ثم “Accounts” ثم “Settings” ثم “Account Sync” وأخيرا “Sync Now”.ومن أجل الاحتفاظ بنسخة احتياطية، تتجه نحو “Settings” ثم “Backup” ثم تفعل خاصية “Back Up to Google Drive”.بعد الاحتفاظ بالنسخة الاحتياطية، حان الوقت لمسح كل المحتوى. من أجل هذا الأمر تدخل إلى “Settings” ثم تختار “Reset” ثم “Factory Data Reset” وأخيرا “Reset phone”.

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