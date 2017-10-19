حماده: لبنان يحتضن نحو مليون ونصف مليون نازح سوري

أكّد وزير التّربية مروان حماده أنّ : “لبنان يحتضن نحو مليون ونصف مليون نازح سوري نتيجة للصراع في سوريا ولسياسة بشار الأسد، ومن بين هؤلاء ما يزيد عن أربعمائة ألف متعلم في عمر دخول المدرسة، وإن مدارسنا الرسمية تستقبل نحو 210 الاف تلميذ من بينهم، فيما تتولى الوزارة بالتعاون مع العديد من جمعيات المجتمع المدني تطبيق برنامج تعليم غير نظامي يضم نحو 70 الف تلميذ لإعدادهم من أجل الإلتحاق بالتعليم النظامي، فضلا عن برنامج التعليم المسرع”.

وأضاف حماده خلال لقائه وفدًا من الشباب الذي يمثل الحزب الإجتماعي الليبرالي في هولندا أن “المجتمع الدولي ومنه هولندا والإتحاد الأوروبي ودول أخرى كثيرة تساهم في دعم مشروع وزارة التربية لتعليم النازحين”، مشيرا إلى أن “لبنان يقدم إليهم تعليما مجانيا في المدارس الرسمية، وذلك ريثما تنضج الظروف لتأمين عودتهم الآمنة إلى سوريا والإسهام في إعادة بنائها”.

وأردف: “”إننا نصدر الأدمغة والمهارات إلى العالم، وثلث الناتج المحلي يأتي من خلال تحويلات اللبنانيين المغتربين، خصوصا أن عدد المنتشرين اللبنانيين في العالم يتجاوز ضعفي عدد المقيمين”.

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